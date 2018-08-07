MotoGP: Прежний Зарко вернулся, а то последние пару гонок, "будто за хлебом ходил" (43)

NewsMir.info 2018.08.07 15:09

1347284 Жоан Зарко признался, что после двух месяцев полной фрустации боевой дух, наконец, вернулся к нему: на Гран-При Чехии француз чувствовал себя, "как прежде", и мог бороться за хорошие позиции. В итоге, пилот Tech 3 Yamaha оказался 7-м на финише, но это таки "совсем другое 7-е место", нежели 8-е в Ассене, и даже 7-е в Монтмело! "Эта гонка была более трудной, - отметил Жоан.