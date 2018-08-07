Международные резервы Украины в июле сократились (44)

Trust.UA 2018.08.07 15:50

Международные резервы Украины в июле сократились в июле на 1,3%. Об этом сообщает пресс-служба Нацбанка Украины. По состоянию на 1 августа по предварительным данным составили 17 748,5 млн долларов. За июль резервы сократились на 1,3%, прежде всего из-за осуществления платежей по государственному долгу, номинированному в иностранной валюте, - сообщили в НБУ. Сокращение резервов обусловлено в том числе осуществлением платежей по