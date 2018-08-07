Состояние Сенцова резко ухудшилось: адвокат рассказал подробности (59)

В Час Пик 2018.08.07 16:15

Дарина Бойко | Состояние здоровья узника Кремля, украинского кинорежиссера Олега Сенцова ухудшилось, но при этом он отказывается от госпитализации. По словам адвоката Дмитрия Диндзе, у Сенцова анемия из-за сильного снижения гемоглобина, пульс составляет примерно 40 ударов в минуту, а также наблюдаются проблемы с сердцем, передает Час Пик со ссылкой на украинские СМИ. Брист добавил, что сейчас в Лабытнанги (город, в котором находится колония)