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Фокус: Украина

Состояние Сенцова резко ухудшилось: адвокат рассказал подробности (59)

В Час Пик 2018.08.07 16:15
Дарина Бойко | Состояние здоровья узника Кремля, украинского кинорежиссера Олега Сенцова ухудшилось, но при этом он отказывается от госпитализации. По словам адвоката Дмитрия Диндзе, у Сенцова анемия из-за сильного снижения гемоглобина, пульс составляет примерно 40 ударов в минуту, а также наблюдаются проблемы с сердцем, передает Час Пик со ссылкой на украинские СМИ. Брист добавил, что сейчас в Лабытнанги (город, в котором находится колония)
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