Появились фото и видео, как в небо у Днепра поднялось ядовитое облако азотной кислоты (83)

Страна.ua 2018.08.07 18:47

Во вторник, 7 августа, в 14:02, в Петриковском районе на трассе Днепр - Кобеляки - Решетиловка (Р-52) из автоцистерны вытекло опасное вещество. На место сразу выехали сотрудники ГСЧС. По предварительной информации, в цистерне перевозили около 24 тонны азотной кислоты, сообщает Информатор. По информации пресс-службы ГСЧС в Днепропетровской области, во время перевозки азотная кислота начала вытекать.