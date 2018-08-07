Апелляционный суд оставил в силе решение о восстановлении Бочковского в должности главы ГосЧС (50)

112.ua 2018.08.07 17:30

Ему также должны выплатить полмиллиона гривен заработной платы 07.08.2018 Сергей Бочковский Фото из открытых источников Апелляционный суд Киева принял решение о восстановлении в должности начальника Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям Сергея Бочковского. Такие образом, апелляционная жалоба Кабмина не была удовлетворена, сообщает корреспондент "112 Украина". По словам адвокатов Бочковского, экс-чиновник может выйти на работу либо