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Апелляционный суд оставил в силе решение о восстановлении Бочковского в должности главы ГосЧС

Апелляционный суд оставил в силе решение о восстановлении Бочковского в должности главы ГосЧС (50)

112.ua 2018.08.07 17:30
Ему также должны выплатить полмиллиона гривен заработной платы 07.08.2018 Сергей Бочковский Фото из открытых источников Апелляционный суд Киева принял решение о восстановлении в должности начальника Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям Сергея Бочковского. Такие образом, апелляционная жалоба Кабмина не была удовлетворена, сообщает корреспондент "112 Украина". По словам адвокатов Бочковского, экс-чиновник может выйти на работу либо
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