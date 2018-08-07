Россия не хочет, чтобы мир узнал о катастрофе на Донбассе, - Волкер (48)

Хвиля 2018.08.07 23:36

Интерфакс-Украина Россия постоянно препятствует работе Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ, заявляет специальный представитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер. "Россия и ее силы постоянно блокируют СММ ОБСЕ, нарушая свои обязательства", написал К.Волкер в Твиттере во вторник. По его словам, Россия не хочет, чтобы мир видел гуманитарную, экономическую и экологическую катастрофу на Донбассе, к которой привели ее действия.