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Боевики на Донбассе 6 раз нарушили режим прекращения огня

Боевики на Донбассе 6 раз нарушили режим прекращения огня (1)

Українські національні новини 2018.08.07 18:33
КИЕВ. 7 августа. УНН. В течение текущих суток, с 7:00 до 18:00, российские оккупационные войска 6 раз нарушили режим прекращения огня, в том числе один раз с применением вооружения, запрещенного Минскими договоренностями. Об этом в сети Facebook сообщил пресс-центр ООС, передает УНН. Так, оккупанты открывали прицельный огонь из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов по позициям Объединенных сил в районах
МИНОМЕТ, ЛЕБЕДИНСКИЙ, ГРАНАТОМЕТ, АВДЕЕВКА, КАЛИБР, БОЕВИК, Украина, Крым, Луганск, Новгород, Россия
2018.08.08 (1)

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