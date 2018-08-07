Боевики на Донбассе 6 раз нарушили режим прекращения огня (1)

Українські національні новини 2018.08.07 18:33
КИЕВ. 7 августа. УНН. В течение текущих суток, с 7:00 до 18:00, российские
оккупационные войска 6 раз нарушили режим прекращения огня, в том числе
один раз с применением вооружения, запрещенного Минскими договоренностями.
Об этом в сети Facebook сообщил пресс-центр ООС, передает УНН.
Так, оккупанты открывали прицельный огонь из гранатометов и
крупнокалиберных пулеметов по позициям Объединенных сил в районах
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