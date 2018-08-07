Боевики на Донбассе 6 раз нарушили режим прекращения огня (1)

Українські національні новини 2018.08.07 18:33

КИЕВ. 7 августа. УНН. В течение текущих суток, с 7:00 до 18:00, российские оккупационные войска 6 раз нарушили режим прекращения огня, в том числе один раз с применением вооружения, запрещенного Минскими договоренностями. Об этом в сети Facebook сообщил пресс-центр ООС, передает УНН. Так, оккупанты открывали прицельный огонь из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов по позициям Объединенных сил в районах