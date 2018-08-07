Погода на 7 августа: жара до +32, местами дожди. КАРТА (5)

Trust.UA 2018.08.07 09:50

На юге и востоке Украины во вторник ожидаются грозы, кратковременный дождь. В ближайшие сутки с северо-запада Европы в Украину переместится порция более прохладного воздуха и в поле повышенного давления, лишь юго-восточная часть страны останется в жаркой воздушной массе в зоне влияния атмосферного фронта с вероятностью отдельных кратковременных дождей, сообщает Укргидрометцентр. В южной части, восточных и Днепропетровской областях местами