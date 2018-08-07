Погода на 7 августа: жара до +32, местами дожди. КАРТА (5)

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- В Кривом Роге объявлено штормовое предупреждение на ближайшие 5 дней : 0564.ua Кривой Рог 01:03
- Ни дня без "шторма": Завтра на Днепропетровщине будет пожароопасно, возможны грозы и шквалы : 0564.ua Кривой Рог 01:01
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