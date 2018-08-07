Славия - Динамо 1:1 видео голов и обзор матча (21)

iSport.ua 2018.08.07 23:46

Динамо упустило выездную победу над Славией в Лиге чемпионов. Смотрите видео голов матча Славия - Динамо. 32 мин назад Видео голов матча Славия - Динамо /slavia.cz Динамо не удержало победу над Славией, пропустив в концовке первого матча третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов. Славия - Динамо 1:1 Голы: Хюсбауэр, 90+5 (с пенальти) - Вербич, 82 Славия: Коларж - Коуфал, Нгадо-Нгаджи, Дели, Боржил - Соучек, Хюсбауэр -