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Фокус: Украина

Появился из ниоткуда, а затем скрылся: подробности и кадры ужасной трагедии, которая потрясла Киев

Появился из ниоткуда, а затем скрылся: подробности и кадры ужасной трагедии, которая потрясла Киев (38)

Politeka 2018.08.08 11:10
8 августа 2018, 10:40 В Киеве на Сырце произошла масштабная авария, в которой автомобиль "Шкода" на большой скорости протаранил три припаркованных рядом авто Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Киева. По данным правоохранителей, ДТП произошло около восьми вечера, 7 августа, на улице Щусева Шевченковского района столицы. "По предварительной информации 32-летний водитель автомобиля "Шкода",
ПЕШЕХОД, СЫРЕЦ, КИЕВ, АВТОМОБИЛЬ, ВОДИТЕЛЬ, АВТО, Киев, Украина, Запорожье
2018.08.08 (38)

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