Появился из ниоткуда, а затем скрылся: подробности и кадры ужасной трагедии, которая потрясла Киев (38)

Politeka 2018.08.08 11:10

8 августа 2018, 10:40 В Киеве на Сырце произошла масштабная авария, в которой автомобиль "Шкода" на большой скорости протаранил три припаркованных рядом авто Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Киева. По данным правоохранителей, ДТП произошло около восьми вечера, 7 августа, на улице Щусева Шевченковского района столицы. "По предварительной информации 32-летний водитель автомобиля "Шкода",