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На Закарпатье обнаружили повешенное тело лидера пророссийских скаутов Арбатова

На Закарпатье обнаружили повешенное тело лидера пророссийских скаутов Арбатова (48)

В Час Пик 2018.08.08 13:45
Дарина Бойко | Руководителя пророссийской Федерации скаутов "Галицкая Русь" Кирилла Арбатова обнаружили повешенным в одном из сел на Закарпатье. Об сообщил бывший руководитель "Русского движения на Украине" Александр Свистунов, проживающий на территории РФ, передает Час Пик со ссылкой на СМИ. По его словам, Арбатов повесился, но это лишь одна из версий произошедшего и на данный момент никто ничего конкретного не может сказать.
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2018.08.08 (48)

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