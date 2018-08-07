Порошенко опасается российского вмешательства в выборы (1)

Europe.newsru.ua 2018.08.07 17:09

Петр Порошенко Президент Украины Петр Порошенко опасается возможного вмешательства России в выборы в Украине. В связи с этим Совету национальной безопасности и обороны (СНБО) поручено подготовить отдельное заседание по этой теме, сообщил Порошенко во вторник, 7 августа, на своей странице в Facebook. По его словам, в 2019 году выборы пройдут в Украине и Европейском Союзе, поэтому усилия по противодействию вмешательству в них должны быть