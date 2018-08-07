Порошенко опасается российского вмешательства в выборы (1)

Europe.newsru.ua 2018.08.07 17:09
Петр Порошенко
Президент Украины Петр Порошенко опасается возможного вмешательства России
в выборы в Украине. В связи с этим Совету национальной безопасности и
обороны (СНБО) поручено подготовить отдельное заседание по этой теме,
сообщил Порошенко во вторник, 7 августа, на своей странице в Facebook.
По его словам, в 2019 году выборы пройдут в Украине и Европейском Союзе,
поэтому усилия по противодействию вмешательству в них должны быть
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