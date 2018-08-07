ЕС изменит правила предоставления гражданства (1)

Bigmir)net Новости 2018.08.07 14:38

В Еврокомиссии озабочены тем, что Кипр, Мальта и Греция выдают много так называемые "золотых паспортов" лицам из Китая, России и других бывших республик СССР. "Мы не хотим никаких троянских коней в Евросоюзе", - отметила еврокомиссар EPA/UPG Еврокомиссия намерена в сентябре опубликовать новые нормы относительно предоставления гражданства странами-членами ЕС. Об этом сказала еврокомиссар по вопросам юстиции Вера Юрова, сообщает Spiegel во вторник, 7 августа.