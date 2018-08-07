ЕС изменит правила предоставления гражданства (1)

Bigmir)net Новости 2018.08.07 14:38
В Еврокомиссии озабочены тем, что Кипр, Мальта и Греция выдают много так
называемые "золотых паспортов" лицам из Китая, России и других бывших
республик СССР.
"Мы не хотим никаких троянских коней в Евросоюзе", - отметила еврокомиссар
EPA/UPG
Еврокомиссия намерена в сентябре опубликовать новые нормы относительно
предоставления гражданства странами-членами ЕС.
Об этом сказала еврокомиссар по вопросам юстиции Вера Юрова, сообщает
Spiegel во вторник, 7 августа.
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, Греция
, Кипр
, Украина
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