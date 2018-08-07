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ЕС изменит правила предоставления гражданства

ЕС изменит правила предоставления гражданства (1)

Bigmir)net Новости 2018.08.07 14:38
В Еврокомиссии озабочены тем, что Кипр, Мальта и Греция выдают много так называемые "золотых паспортов" лицам из Китая, России и других бывших республик СССР. "Мы не хотим никаких троянских коней в Евросоюзе", - отметила еврокомиссар EPA/UPG Еврокомиссия намерена в сентябре опубликовать новые нормы относительно предоставления гражданства странами-членами ЕС. Об этом сказала еврокомиссар по вопросам юстиции Вера Юрова, сообщает Spiegel во вторник, 7 августа.
ГРАЖДАНСТВО, ДЕНЬГИ, ПАСПОРТ, ТРОЯНСКИЙ, МАЛЬТА, ПРАВИЛО, Юров, Греция, Кипр, Украина, Россия
2018.08.08 (1)

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