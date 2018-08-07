Сегодня ушел из жизни известный украинский актер и режиссер (1)

Экономические новости 2018.08.07 13:33
Новости культуры, 13:23:54
Актер и режиссер Театра на Подоле, Народный артист Украины Игорь Славинский
скончался на 66 году жизни, сообщил театральный критик Олег Вергелис.
Режиссер продолжительное время болел, но даже несмотря на болезнь и
невыносимую жару продолжал работать и ездил ставить спектакль в Николаеве,
информирует news.enovosty.com.
"Игорь Славинский был из числа театральных людей, которые излучают теплый и
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