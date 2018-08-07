Валютные резервы НБУ продолжают сокращаться (1)

ТВі 2018.08.07 18:51
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К 1 августа международные резервы Украины сократились на 1,3 процентов
Международные резервы Украины на 1 августа, по предварительным данным,
составили 17,75 миллиарда долларов, сократившись за июль на 1,3% или на
229,7 миллиона долларов.
Об этом сообщает пресс-служба Национального банка, передает Экономическая
правда.
Причиной снижения резервов в НБУ в первую очередь называют осуществление
платежей по государственному долгу в иностранной валюте.
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, США