Валютные резервы НБУ продолжают сокращаться (1)

ТВі 2018.08.07 18:51

Фото: К 1 августа международные резервы Украины сократились на 1,3 процентов Международные резервы Украины на 1 августа, по предварительным данным, составили 17,75 миллиарда долларов, сократившись за июль на 1,3% или на 229,7 миллиона долларов. Об этом сообщает пресс-служба Национального банка, передает Экономическая правда. Причиной снижения резервов в НБУ в первую очередь называют осуществление платежей по государственному долгу в иностранной валюте.