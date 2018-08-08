Сенцов за время голодовки "похудел на 30 килограммов" (13)

BBC Українська служба 2018.08.07 20:01

Копірайт зображення AFP Image caption Сестра Олега Сенцова на акции в его поддержку Адвокат режиссера Олега Сенцова сообщил, что его подзащитный в результате длительного голодания находится в тяжелом состоянии, но от госпитализации отказывается. Во вторник, 7 августа, адвокат Дмитрий Динзе посетил Олега Сенцова в колонии города Лабытнанги. По словам Динзе, у режиссера существенно снизился гемоглобин, пульс - около 40 ударов в минуту, слабость.