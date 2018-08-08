Сенцов за время голодовки "похудел на 30 килограммов" (13)

2018.08.08 (13)2018.08.07 (146) →
- "Я не болен, а голодаю и не собираюсь останавливаться", - комментарий Сенцова к обращению о переводе на лечение в Симферополь. ДОКУМЕНТ : УкропNews.com 01:15
- Россия готова пойти на смерть Сенцова в назидание другим заключенным - адвокат : ТСН.ua 01:13
- Регата памяти Черевичного в Энергодаре собрала 25 бортов : Запорожье. Городской портал 01:06
- Состояние Сенцова ухудшается, но он отказывается от госпитализации, - ОБНОВЛЕНО : IPress.ua 01:06
- "Находится в плохом состоянии": Сообщили о самочувствии Сенцова : Корупція Інфо 00:53
- Сенцову позволят умереть в назидание другим заключенным - дипломатические источники : Гордон 00:35
- Адвокат Сенцова потребовала перевести подзащитного на лечение в Симферополь : УкропNews.com 00:15
- Гороскоп любові на серпень від таролога Яни Пасинкової : Ukr.Media 00:15
- Российские тюремщики отрицают ухудшение состояния здоровья Сенцова : Argumentua.life 00:15
- "Не собираюсь останавливаться": адвокат опубликовал новое обращение Сенцова : УкропNews.com 00:15
- "Не собираюсь останавливаться": адвокат опубликовал новое обращение Сенцова : Argumentua.life 00:15
- Адвокат Сенцова потребовала перевести подзащитного на лечение в Симферополь : NewsMir.info 00:09
- В РФ врачи угрожают применить к Сенцову карательную медицину - адвокат : Гордон 00:05
- "Не собираюсь останавливаться": адвокат опубликовал новое обращение Сенцова : УНИАН 00:03
- "Не собираюсь останавливаться". Адвокат показал обращение голодающего Сенцова : Крым.Реалии RFE/RL 23:53