По трассе на Днепропетровщине растеклось почти 4 тонны азотной кислоты (15)

IPress.ua 2018.08.07 19:36

Автоцистерна перевозила азотную кислоту в количестве 24 тонны С автоцистерны на трассе Днепр-Кобеляки-Решетиловка Р-52 за пределами населенного пункта села Ивановка вытекло почти 4 тонны азотной кислоты. Фото: dp.dsns.gov.ua Отмечают, что автоцистерна перевозила азотную кислоту в количестве 24 тонн. Утечка произошла в первом отсеке цистерны, где находилось 8 тонн азотной кислоты, сообщает пресс-служба ГСЧС.