По трассе на Днепропетровщине растеклось почти 4 тонны азотной кислоты (15)

2018.08.08 (15)2018.08.07 (148) →
- Спасатели залили место разлива азотной кислоты возле Днепра каустической содой и известью : Страна.ua 01:17
- В ГСЧС отчитались о ситуации с утечкой азотной кислоты в Днепропетровской области : NewsMir.info 01:15
- Сотрудники ГСЧС ликвидировали разлив азотной кислоты в Днепропетровской области : РБК-Україна 01:11
- Погода на 8 августа: в Днепре будет ясно : Информатор 00:45
- Под Днепром ликвидировали утечку азотной кислоты : Информатор 00:45
- Дайджест новостей уходящего дня: утечка ядовитой кислоты, открытие мемориала Мунаеву и подробности смертельного ДТП : Новости Днепропетровска 00:28
- На автодороге Днепропетровщины разлилась азотная кислота : Новости Днепропетровска 00:28
- По факту утечки азотной кислоты на Днепропетровщине полиция открыла уголовное производство : Новости Днепропетровска 00:28
- Опасная утечка: к чему могут привести испарения азотной кислоты из автоцистерны на Днепропетровщине? : Новости Днепропетровска 00:28
- На Днепропетровщине столкнулись иномарка и рейсовый автобус: есть погибшие, : Новости Днепропетровска 00:28
- Спасатели ликвидировали утечку азотной кислоты в Днепропетровской области : #Буквы 00:18
- ГСЧС завершила работы по ликвидации последствий аварии с разливом азотной кислоты на Днепропетровщине : УкропNews.com 00:15
- В ГСЧС отчитались о ситуации с утечкой азотной кислоты в Днепропетровской области : NewsMir.info 00:09
- В ГСЧС отчитались о ситуации с утечкой азотной кислоты в Днепропетровской области : NewsOne 00:09
- ЧЕ-2018 по лёгкой атлетике. Сидорова и Муллина вышли в финал в прыжках с шестом : Чемпионат.com 00:02
- Из-за утечки азотной кислоты в Днепропетровской области открыли производство : ПрессОрг24 00:02
- На Днепропетровщине произошла крупная техногенная авария (ФОТО, ВИДЕО) : Krivbass.city 23:52