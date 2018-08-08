Константину Меладзе запретили въезд в ЕС, - СМИ (50)

Фокус 2018.08.08 15:34

Константин Меладзе/Фото из открытых источников Ограничения действуют до 2020 года Продюсеру и композитору Константину Меладзе запретили въезд в страны Евросоюза до 2020 года из-за проблем с паспортом. Об этом сообщает "24 канал", ссылаясь на источник в Государственной миграционной службе Украины. Недавно СМИ сообщали, что с Константином Меладзе произошел инцидент на КПП во время выезда из Украины: на венгерской стороне пограничники обнаружили