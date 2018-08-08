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Фокус: Украина

В каких украинских городах самый дешевый интернет в мире (33)

UA.news 2018.08.08 11:44
08/08/2018 Ілона Завальнюк Эксперты провели исследование, согласно которому в городах Украины самый дешевый в мире безлимитный интернет (скоростью более 60 мбит/с). Согласно данным Numbeo, самые привлекательные тарифы в таких городах: Суммы ($3,02) Львов ($3,94) Днепр ($4,34) Киев ($4,35) Одесса ($4,65) Харьков ($5,01) Самый дорогой интернет из 547 городов мира в Аддис-Абебе (Эфиопия,
ИНТЕРНЕТ, МИР, ЭФИОПИЯ, ГАМИЛЬТОН, ХАРАРЕ, УКРАИНА, Украина, ОАЭ, Одесса, Львов, Киев, США, Харьков
2018.08.08 (33)

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