В каких украинских городах самый дешевый интернет в мире (33)

UA.news 2018.08.08 11:44

08/08/2018 Ілона Завальнюк Эксперты провели исследование, согласно которому в городах Украины самый дешевый в мире безлимитный интернет (скоростью более 60 мбит/с). Согласно данным Numbeo, самые привлекательные тарифы в таких городах: Суммы ($3,02) Львов ($3,94) Днепр ($4,34) Киев ($4,35) Одесса ($4,65) Харьков ($5,01) Самый дорогой интернет из 547 городов мира в Аддис-Абебе (Эфиопия,