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Фокус: Украина

Россия не хочет, чтобы мир узнал о катастрофе на Донбассе, - Волкер

Россия не хочет, чтобы мир узнал о катастрофе на Донбассе, - Волкер (1)

Хвиля 2018.08.07 23:36
Интерфакс-Украина Россия постоянно препятствует работе Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ, заявляет специальный представитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер. "Россия и ее силы постоянно блокируют СММ ОБСЕ, нарушая свои обязательства", написал К.Волкер в Твиттере во вторник. По его словам, Россия не хочет, чтобы мир видел гуманитарную, экономическую и экологическую катастрофу на Донбассе, к которой привели ее действия.
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2018.08.08 (1)

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