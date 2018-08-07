Россия не хочет, чтобы мир узнал о катастрофе на Донбассе, - Волкер (1)

Хвиля 2018.08.07 23:36
Интерфакс-Украина
Россия постоянно препятствует работе Специальной мониторинговой миссии
(СММ) ОБСЕ, заявляет специальный представитель Госдепартамента США по
вопросам Украины Курт Волкер.
"Россия и ее силы постоянно блокируют СММ ОБСЕ, нарушая свои
обязательства", написал К.Волкер в Твиттере во вторник.
По его словам, Россия не хочет, чтобы мир видел гуманитарную, экономическую
и экологическую катастрофу на Донбассе, к которой привели ее действия.
ДОНБАСС, КУРТ, КАТАСТРОФА, МИССИЯ, МИР, СПЕЦПРЕДСТАВИТЕЛЬ, Россия
, Украина
, США
, Донецк
, Луганск