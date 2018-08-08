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Фокус: Украина

В Луганской области задержали "командира взвода" боевиков "ЛНР" - СБУ (38)

Гордон 2018.08.08 10:05
Задержанный боевик "ЛНР" участвовал в нападении на Луганский пограничный отряд и военную часть Нацгвардии, сообщили в Службе безопасности Украины. В Северодонецк боевик приехал "по личным делам", где его и задержали украинские правоохранители, сообщили в СБУ Фото: Служба безпеки України / Facebook Сотрудники Службы безопасности Украины задержали в Северодонецке Луганской области "командира взвода" боевиков "ЛНР", сообщил 7 августа пресс-центр
СЕВЕРОДОНЕЦК, БЛОКПОСТ, ПУЛЕМЕТ, ВЗВОД, ГРАНАТОМЕТ, КОМАНДИР, Луганск, Украина, Россия
2018.08.08 (38)

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