В Луганской области задержали "командира взвода" боевиков "ЛНР" - СБУ (38)

Гордон 2018.08.08 10:05

Задержанный боевик "ЛНР" участвовал в нападении на Луганский пограничный отряд и военную часть Нацгвардии, сообщили в Службе безопасности Украины. В Северодонецк боевик приехал "по личным делам", где его и задержали украинские правоохранители, сообщили в СБУ Фото: Служба безпеки України / Facebook Сотрудники Службы безопасности Украины задержали в Северодонецке Луганской области "командира взвода" боевиков "ЛНР", сообщил 7 августа пресс-центр