В Луганской области задержали "командира взвода" боевиков "ЛНР" - СБУ (38)

2018.08.08 (38)2018.08.07 (5) →
- В СБУ заявили о задержании бывшего командира боевиков "ЛНР" : Реальная газета 12:30
- В Луганской области СБУ поймала бывшего "командира взвода" боевиков : УкропNews.com 11:15
- В Луганской области задержали бывшего "командира взвода" боевиков : РепортерUA 11:11
- СБУ задержала "командира" боевиков, который нападал на нацгвардийцив и пограничников : IPress.ua 11:06
- В Луганской области задержали "командира взвода" боевиков "ЛНР" : 0642 Луганск 11:02
- В Луганской области СБУ поймала бывшего "командира взвода" боевиков : Argumentua.life 11:00
- СБУ задержала прибывшего в Северодонецк "командира ЛНР" : УкрОП.org 10:55
- Задержан "командир взвода" боевиков "ЛНР" : Hronika.info 10:40
- На Донбассе задержан "командир" боевиков, который нападал на нацгвардейцев и пограничников : Экономические новости 10:33
- В Луганской области СБУ поймала бывшего "командира взвода" боевиков : УНИАН 10:33
- Задержан боевик "ЛНР", участвовавший в нападениях на Луганский пограничный отряд и военную часть Нацгвардии : Восточный фарватер 10:32
- На Херсонщине недовольны свалкой на обочине дороги : Херсонские факты 10:32
- С гранатометом и пулеметом Калашникова: на Донбассе задержали опасного боевика "ЛНР" : Факты 10:32
- Задержание в Северодонецке : Прав-Да! 10:31
- СБУ задержала прибывшего в Северодонецк "командира ЛНР" : Realist.online 10:30
- Сельхозпроизводителям Ленобласти обещают компенсировать затраты на топливо : Au92 10:12
- СБУ задержала "командира взвода" боевиков : Слово і Діло 10:12
- В Луганской области задержан "командир взвода" боевиков : Знамя индустрии 10:07
- СБУ поймала главаря взвода боевиков, который кошмарил Нацгвардию : Gazeta.ua 10:05
- В Луганской области задержали "командира взвода" боевиков "ЛНР" - СБУ : Гордон 10:05
- В Луганской области правоохранители задержали "командира взвода" боевиков : Електронні Вісті 10:00
- В Южной Осетии вспоминают погибших в 5-дневной войне : ТВ Центр 09:51
- В Луганской области задержали "командира взвода" боевиков : ТВі 09:51
- В СБУ заявили о задержании экс-командира "взвода" боевиков : Times.dn.ua 09:48
- Романчишин натякнув, що Федорук знищив комунальний автобусний парк : Чернівці Таймс 09:48
- "Командир взвода" боевиков задержан в Северодонецке, - СБУ. ФОТО : УкропNews.com 09:44
- Джазовые звезды из США, Европы и России выступят на фестивале в Москве и Петербурге : Интерфакс Россия 09:44
- "Командир взвода" террористов задержан в Северодонецке, - СБУ. ФОТО : УкропNews.com 09:44
- СБУ задержала "командира взвода" боевиков "ЛНР", прибывшего в Северодонецк : Новое Время 09:40
- В СБУ заявили о задержании экс-командира "взвода" боевиков : Kramatorsk.info 09:37
- На Луганщине задержали одного из командиров боевиков : ForUm 09:34
- На Донбассе задержан "командир взвода" боевиков : Телеграф.com.ua 08:43
- В Северодонецке сотрудники СБУ задержали "командира взвода" боевиков : Интерфакс-Україна 08:36
- В СБУ заявили о задержании экс-командира "взвода" боевиков : Новости Донбасса 08:09
- В Луганской области задержан "командир взвода" сепаратистов : Bigmir)net Новости 08:08
- В Луганской области задержан "командир взвода" сепаратистов : Корреспондент.net 07:46
- В Луганской области правоохранители задержали "командира взвода" боевиков : УкропNews.com 07:45
- На Луганщине задержали бывшего "командира взвода ЛНР" (Фото) : Донецкие Новости 07:25
- В Луганской области правоохранители задержали "командира взвода" боевиков : Зеркало недели. Украина 07:16
- СБУ задержала бывшего "командира взвода" боевиков : Подробности.ua 04:10
- СБУ задержала на Луганщине экс-"командира взвода" боевиков : Укринформ 02:17
- Бойцы СБУ задержали экс-командира взвода "ЛНР" : ReplyUA.net 00:31
- СБУ задержали "командира взвода "ЛНР" : Телеканал новин "24" 00:30