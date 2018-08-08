Истребитель испанских ВВС по ошибке выстрелил боевой ракетой в небе над Эстонией (12)

IPress.ua 2018.08.08 01:06

Траектория полета ракеты, ее местоположение и состояние сейчас уточняются, военные приступили к ее поиску Во вторник 7 августа на юге Эстонии истребитель ВВС Испании Eurofighter во время полета по ошибке запустил боевую ракету класса "воздух-воздух". Фото: blogbeforeflight.net В ракеты включен режим саморазрушения, который при ошибочном запуске обеспечивает ее уничтожение в воздухе, но нельзя исключать, что снаряд