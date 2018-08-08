Истребитель испанских ВВС по ошибке выстрелил боевой ракетой в небе над Эстонией (12)

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- Испанский истребитель по ошибке запустил боевую ракету на учениях в Эстонии : Телеграф.com.ua 01:13
- Истребитель ВВС Испании по ошибке выпустил боевую ракету над Эстонией : Arena.press 01:11
- Истребитель испанских ВВС по ошибке выстрелил боевой ракетой в небе над Эстонией : IPress.ua 01:06
- Гудлевскис: матч с "Торпедо" был сложным и похож на игру плей-офф : Спутник 01:02
- Истребитель ВВС Испании запустил по ошибке над Эстонией боевую ракету : Украина криминальная 01:02
- Испанские ВВС случайно выпустили боевую ракету над Эстонией : Вибори в Україні та світі 00:46
- Испанский истребитель случайно запустил боевую ракету над Эстонией : РБК-Україна 00:41
- Испанский истребитель случайно выпустил боевую ракету над Эстонией : Эксперт Украина 00:37
- Истребитель ВВС Испании запустил по ошибке над Эстонией боевую ракету : Интерфакс-Україна 00:36
- Наставник БАТЭ прокомментировал приезд представителей Эйндховена в Баку : Azerisport 00:11
- Испанский истребитель по ошибке выпустил боевую ракету над Эстонией : Народный Корреспондент 00:11
- В Эстонии истребитель НАТО случайно выпустил боевую ракету : Антикор.com.ua 00:10
- Истребитель ВВС Испании по ошибке выпустил боевую ракету над Эстонией : NewsMir.info 00:09
- Истребитель ВВС Испании по ошибке выпустил боевую ракету над Эстонией : Bigmir)net Новости 00:08