Новости Украины
Рубрики

Фокус: Украина

Истребитель испанских ВВС по ошибке выстрелил боевой ракетой в небе над Эстонией

Истребитель испанских ВВС по ошибке выстрелил боевой ракетой в небе над Эстонией (12)

IPress.ua 2018.08.08 01:06
Траектория полета ракеты, ее местоположение и состояние сейчас уточняются, военные приступили к ее поиску Во вторник 7 августа на юге Эстонии истребитель ВВС Испании Eurofighter во время полета по ошибке запустил боевую ракету класса "воздух-воздух". Фото: blogbeforeflight.net В ракеты включен режим саморазрушения, который при ошибочном запуске обеспечивает ее уничтожение в воздухе, но нельзя исключать, что снаряд
ВОЗДУХ, РАКЕТА, ИСТРЕБИТЕЛЬ, ЭСТОНИЯ, ПОЛЕТ, ТАРТУ, Эстония, Испания, Великобритания, Германия, США
2018.08.08 (12)

© Информационный центр "ЭЛВИСТИ", 2018
© InfoStream, 2018