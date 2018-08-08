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Фокус: Украина

Супрун опровергла миф о нитратах в арбузах (35)

Главное 2018.08.08 11:05
И.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун опровергла миф об опасности арбузов из-за высокой концентрации нитратов. Об этом Супрун написала в своем Facebook. Супрун заявила, что нитраты в небольших количествах есть не только в арбузах, но и в овощах и фруктах, в воде и даже в человеческом организме. Нитраты - это соли азотной кислоты.
НИТРАТ, СУПРУН, ОВОЩ, НИТРИТ, АРБУЗ, ОРГАНИЗМ, Украина
2018.08.08 (35)

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