Супрун опровергла миф о нитратах в арбузах (35)

Главное 2018.08.08 11:05

И.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун опровергла миф об опасности арбузов из-за высокой концентрации нитратов. Об этом Супрун написала в своем Facebook. Супрун заявила, что нитраты в небольших количествах есть не только в арбузах, но и в овощах и фруктах, в воде и даже в человеческом организме. Нитраты - это соли азотной кислоты.