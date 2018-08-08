Новости Украины
Рубрики

Фокус: Украина

Порошенко о разговоре с Помпео: санкции не снимут, пока Россия не уйдет из Крыма (36)

Крым.Реалии RFE/RL 2018.08.08 06:53
Президент Украиы Петр Порошенко сообщил, что 7 августа в ходе телефонного разговора с госсекретарем США Майком Помпео обе стороны отметили, что политика санкций в отношении России будет сохраняться, пока не будут восстановлены суверенитет и территориальная целостность Украины. "Петр Порошенко поблагодарил Майка Помпео за историческую декларацию о непризнании попытки аннексии украинского Крыма российским агрессором.
ПОРОШЕНКО, КРЫМ, МАЙК, АГРЕССИЯ, АННЕКСИЯ, ЦЕЛОСТНОСТЬ, Порошенко, Сенцов, Россия, Крым, Украина, США, Киев, Вашингтон

© Информационный центр "ЭЛВИСТИ", 2018
© InfoStream, 2018