По ночному проспекту Киева прокатился самолет (ВИДЕО) (35)

Мост Днепр 2018.08.08 10:38

В Киеве, в ночь со вторника на среду, 8 августа на Воздухофлотском квартале, очевидцы заметили на улице пассажирский самолет, который котился по дороге. Об этом пишет ИА "МОСТ-ДНЕПР" со ссылкой на Киев Оперативный. На видео видно, что самолет передвигается в сопровождении полиции. Как отмечает Киев Оперативный для водителей зрелище, конечно, красивое, но лучше объехать. Читайте новости МОСТ-Днепр в социальной сети Facebook