Во время встречи в Хельсинки Путин вручил Трампу документ: известно его содержание (84)

Телеканал новин "24" 2018.08.08 10:30

Встреча Трампа и Путина состоялась 16 июля в Хельсинки / Getty images 16 июля во время первой двусторонней встречи между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным президент России вручил своему американскому коллеге письмо с предложениями относительно взаимного разоружения. Еще во время совместной пресс-конференции 16 июля в Хельсинки Владимир Путин заявил, что передал американским коллегам записку с "рядом конкретных предложений".