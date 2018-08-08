Во время встречи в Хельсинки Путин вручил Трампу документ: известно его содержание (84)

- Стало известно, что конкретно предлагал Путин Трампу в Хельсинки : Глобус Одессы 13:16
- В Хельсинки Путин передал Трампу документ о разоружении : Електронні Вісті 13:15
- СМИ опубликовали записку Трампу от Путина : Нардеп.org.ua 13:12
- Стало известно, что Путин предложил Трампу в Хельсинки : Glavk.info 13:04
- Politico узнало, что за тайный документ передал Путин Трампу в Хельсинки : LifeInvest.com.ua 12:58
- Стало известно, что Путин предложил Трампу в Хельсинки : Expres.life 12:45
- СМИ: Путин сделал Трампу предложения по разоружению : Только правда 12:45
- Крупный пожар тушат на свалке в Новосибирске : Интерфакс Россия 12:45
- Стало известно, что конкретно предлагал Путин Трампу в Хельсинки : Вести.ua 12:45
- Трамп получил от Путина документ с предложениями о взаимном разоружении : Інформатор.news 12:36
- Путин передал Трампу документа с рядом предложений - СМИ : FM-TV 12:35
- О чем Путин писал Трампу? : Финансовый обзор 12:34
- Путин сделал Трампу секретное предложение : Винница Реал 12:30
- Раскрыты предложения Путина Трампу : Единая Одесса 12:29
- Американцы в Сирии отправляли на смерть детей : Институт Высокого Коммунитаризма 12:23
- В СМИ попала записка, которую Путин якобы лично передал Трампу : Политолог.net 12:23
- Путин сделал Трампу секретное предложение : From-UA.com 12:04
- Путин предложил Трампу договориться о контроле за ядерным оружием : Украинский выбор 12:03
- СМИ опубликовали записку, которую Путин передал Трампу в Хельсинки: раскрыты тайные детали : Dialog.ua 12:02
- Эксперты назвали города с самым удобным транспортом : Вести.md 11:59
- Politico: Путин передал Трампу в Хельсинки записку с программой сокращения вооружений : Версии.com 11:58
- Путин сделал Трампу секретное предложение : Вести-UA 11:58
- Американские журналисты раскрыли новые детали встречи Трампа с Путиным в Хельсинки : УкрОП.org 11:54
- Путин предложил Трампу сократить ядерные арсеналы - СМИ : ТВі 11:51
- СМИ: Путин передал Трампу документ в котором предложил разоружение : Times.dn.ua 11:48
- В сеть слили записку Трампу от Путина : Znaj.ua 11:46
- Путин и Трамп обсуждали ядерное вооружение их стран : Источник.info 11:46
- Небезпека під ногами: піротехніки знищили 31 вибухонебезпечний предмет. ФОТО : WestNews 11:46
- Путина предали свои: рассекречено его тайное послание Трампу : Politeka 11:40
- СМИ раскрыли содержание документа, который Путин передал Трампу : Контракты.ua 11:37
- Трамп получил от Путина документ с предложениями о разоружении : Комментарии.UA 11:32
- В Хельсинки Путин передал Трампу документ о разоружении : FaceNews 11:31
- Россия бьет по имиджу Трампа утечкой секретных предложений Путина : Винница Реал 11:30
- Стало известно, что Путин предложил Трампу по вопросу ядерного оружия : Donbass.UA 11:26
- Американские журналисты раскрыли новые детали встречи Трампа с Путиным в Хельсинки : Апостроф 11:15
- Встреча в Хельсинки: СМИ узнали, что Путин предложил Трампу : Телеграф.com.ua 11:13
- СМИ раскрыли содержание переданного Путиным Трампу документа : Слово і Діло 11:12
- Стало известно, что Путин предложил Трампу в Хельсинки : Антикор.com.ua 11:10
- СМИ узнали, какие документы Путин передал Трампу в Хельсинки : Bigmir)net Новости 11:08
- Что Путин предлагал Трампу в Хельсинки? : 7 днів Ужгородськi 11:06
- СМИ: в Хельсинки Путин тайно передал Трампу пакет документов с предложениями : Четверта Влада 11:05
- СМИ узнали, что Путин предложил Трампу в Хельсинки : FaceNews 11:01
- Известно, что Путин предложил Трампу на встрече в Хельсинки : SiteUA 10:49
- Стало известно, что Путин написал Трампу в записке - СМИ : Hronika.info 10:40
- СМИ: Путин сделал Трампу предложения по разоружению : Гуру.ua 10:39
- СМИ узнали, какую записку Путин передал Трампу в Хельсинки : Bigmir)net Новости 10:38
- СМИ: в Хельсинки Путин тайно передал Трампу пакет документов с предложениями : ГолосUA 10:35
- СМИ опубликовали записку, которую Путин якобы передал Трампу : ForUm 10:34
- Путин предложил Трампу ряд соглашений по ядерному оружию и вооружению в космосе, - Politico : Еспресо TV 10:34
- Стало известно, что Путин предложил Трампу в Хельсинки : InfoResist.org 10:31
- Во время встречи в Хельсинки Путин вручил Трампу документ: известно его содержание : Телеканал новин "24" 10:30
- Путин передал Трампу документ с рядом предложений о взаимном разоружении - Politico : Ракурс 10:28
- В СМИ попала записка, которую Путин якобы передал Трампу : УкропNews.com 10:15
- СМИ: Путин сделал Трампу предложения по разоружению : Сегодня.ua 10:12