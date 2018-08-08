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Фокус: Украина

В учебном центре Десна совершил самоубийство солдат-срочник (69)

РИА Мелитополь 2018.08.08 11:32
В учебном центре Сухопутных войск Вооруженных сил Украины "Десна" совершил самоубийство солдат срочной службы. Об этом сообщает пресс-служба центра. "Солдат срочной службы одной из частей нашего Учебного центра совершил самоубийство во время несения караульной службы", - говорится в сообщении. В учебном центре отметили, что "никаких предвестников беды не было", поскольку военнослужащий "сделал очередной доклад о порядке на службе и застрелился".
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