Найдена могила Януковича-младшего: фото и видео (58)

Politeka 2018.08.08 13:10

8 августа 2018, 12:40 В аннексированном Севастополе на Братском военном кладбище появился надгробный памятник Виктору Януковичу-младшему Мужчина погиб в марте 2015 года на озере Байкал. Бюст стоит на небольшом постаменте с указанными датами роджения и смерти младшего сына экс-президета Украины. Кроме того, на памятнике написано "Виктор Викторович Янукович". Вывез любовницу и деньги, сидит вискарик попивает: фото Януковича наделало шума Общество