Новости Украины
Рубрики

Фокус: Украина

Найдена могила Януковича-младшего: фото и видео

Найдена могила Януковича-младшего: фото и видео (58)

Politeka 2018.08.08 13:10
8 августа 2018, 12:40 В аннексированном Севастополе на Братском военном кладбище появился надгробный памятник Виктору Януковичу-младшему Мужчина погиб в марте 2015 года на озере Байкал. Бюст стоит на небольшом постаменте с указанными датами роджения и смерти младшего сына экс-президета Украины. Кроме того, на памятнике написано "Виктор Викторович Янукович". Вывез любовницу и деньги, сидит вискарик попивает: фото Януковича наделало шума Общество
ЯНУКОВИЧ, БЮСТ, ПОСТАМЕНТ, БРАТСК, СЕВАСТОПОЛЬ, БАЙКАЛ, Янукович, Давыдов, Севастополь, Крым, Украина, Россия, Симферополь, Иркутск

© Информационный центр "ЭЛВИСТИ", 2018
© InfoStream, 2018