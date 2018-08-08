Гройсман решил "вычислить врагов" в "Укрзализныце" (45)

Слово і Діло 2018.08.08 14:12

8 августа 2018, 13:57 Читати українською Премьер-министр Владимир Гройсман заявил о начале "вычисления" врагов и выводе ситуации в госкомпании "Укрзализныця" из состояния упадка. Как пишет "Слово и Дело", об этом сообщает пресс-служба правительства в среду, 8 августа. Владимир ГройсманПремьер-министр УкраиныГройсман пообещал сделать все для того, чтобы ПАО "Укрзализныця" было успешнымСказано 25 января 2017 г.Статус обещания: В процессе