"Укрзализныця" заплатит SMM-щику 140 тысяч за фотографии для Facebook - СМИ (52)

- "Укрзализныця" потратит на SMM 117 тысяч грн в месяц : Український Бізнес Ресурс 19:14
- "Укрзализниця" за ведение своей страницы в "Фейсбуке" заплатит 740 тыс.грн : Новости N 19:12
- Укрзализныця наняла SMM-менеджера за 740 тыс. грн : Arena.press 19:11
- 117 тысяч в месяц. Обнародована зарплата сотрудника, ведущего Facebook Укрзализныце : Антикор.com.ua 19:10
- Сотрудник, ведущий Facebook "Укрзализныци", зарабатывает 117 тысяч гривен в месяц : 368.media 19:04
- "Укрзализниця" нашла специалиста, который будет ставить фото в ее "Фейсбуке" по 2250 грн за штуку : Kramatorsk.info 18:37
- Укрзализныця наняла SMM-менеджера за 740 тыс. грн : Фокус 18:34
- Укрзализныця приобрела услуги SMM для Facebook на 740 тыс. грн : Finance.UA 18:33
- За год "Укрзализныця" планирует потратить на услуги SMM 740 тыс. гривен : ДонбассTimes 18:27
- "Укрзализныця" заказала услуги по поддержке Facebook-страницы на сумму 739,82 тысяч гривен : Газета День 18:26
- "Укрзализныця" наняла SMM-щика для своей страницы в Facebook за 740 тыс. гривен : РБК-Україна 18:11
- Как выглядит SMM за 117 тыс. грн в месяц? Спросите "Укрзалiзницю" : Медианяня 17:59
- "Укрзализниця" нашла специалиста, который будет ставить фото в ее "Фейсбуке" по 2250 грн за штуку : Times.dn.ua 17:48
- "Укрзализныця" платит 117 тыс. грн в месяц за посты в Facebook : Journalist.today 17:47
- "Укрзализниця" нашла специалиста, который будет ставить фото в ее "Фейсбуке" по 2250 грн за штуку : ОстроВ 17:39
- "Укрзализныця" наняла сотрудника для ведения страницы в Facebook за 117 тысяч гривен : Главред 17:35
- "Укрзалізниця" наняла SMM-щика за 653 тысячи гривен : Realist.online 17:30
- "Укрзализныця" будет платить SMM-щику 740 тысяч гривень за полгода ведения страницы в Facebook : Политолог.net 17:23
- В "Укрзализныце" научились воровать даже на продвижении в Facebook : Кам'янске портал 17:22
- Ведение страницы "Укрзализныци" в Facebook оценили в 740 тысяч гривен : Олигарх Медиа 17:17
- Укрзалізниця заплатит SMM-щику 740 тысяч гривен за ведение страницы в Facebook : НикВести 17:10
- Укрзализныця не жалеет денег на рекламу в соцсетях : Минпром 17:08
- "Укрзализныця" наняла SMM-щика за 653 тысячи гривен : Ирта-Fax 16:45
- "Укрзалізниця" наняла SMM-щика для своего "Фейсбука": стоимость одной фотографии 2250 гривен : Iнше ТВ 16:43
- Укрзализныця наняла SMM-щика за 653 тыс гривен : Sharij.net 16:38
- "Укрзализныця" наняла сотрудника для ведения страницы в Facebook за сотни тысяч гривен : Главред 16:35
- СММщик "Укрзализныци" получает 108 тысяч гривен в месяц : Комсомольская Правда в Украине 16:16
- Укрзализныця наняла SMM-щика за 117 тыс. грн в месяц : Новое Время 16:11
- "Укрзализныця" наняла SMM-щика за 653 тысячи гривен : LB.ua 16:07
- По 2 тыс. грн за фоточку и 87 тыс. грн премии Укрзализныця наняла молодого SMM-ника для фейсбука : Корупція Інфо 15:53
- В "Укрзализныце" научились воровать даже на продвижении в Facebook : Fin.org.ua 15:46
- Сотрудник, ведущий Facebook "Укрзализныци", зарабатывает 117 тыс. грн в месяц : Українські Новини 15:44
- "Укрзализныця" решила потратить 740 тысяч гривен на страничку в Facebook : Соцпортал 15:40
- В "Укрзализныце" научились воровать даже на продвижении в Facebook : Укрудпром 15:15
- "Укрзализныця" заплатит 740 тысяч за ведение странички в Facebook : Капитал 14:19
- По 2 тыс. грн за фоточку и 87 тыс. грн премии Укрзализныця наняла молодого SMM-ника для фейсбука : УСБН Одесса 14:16
- По 2 тыс. грн за фоточку и 87 тыс. грн премии Укрзализныця наняла молодого SMM-ника для фейсбука : УСБН Вінниця 14:12
- По 2 тыс. грн за фоточку и 87 тыс. грн премии Укрзализныця наняла молодого SMM-ника для фейсбука : УСБН Івано-Франківськ 14:12
- По 2 тыс. грн за фоточку и 87 тыс. грн премии Укрзализныця наняла молодого SMM-ника для фейсбука : УСБН Житомир 14:12
- По 2 тыс. грн за фоточку и 87 тыс. грн премии Укрзализныця наняла молодого SMM-ника для фейсбука : УСБН Запоріжжя 14:08
- По 2 тыс. грн за фоточку и 87 тыс. грн премии Укрзализныця наняла молодого SMM-ника для фейсбука : УСБН Суми 13:44
- "Укрзализныця" будет платить по 100 тысяч в месяц за продвижение в Facebook : Skelet info 13:39
- "Укрзалізниця" заплатит SMM-щику 140 тысяч за фотографии для Facebook - СМИ : Шиповник.ua 13:38
- "Укрзализныця" заплатит SMM-щику 140 тысяч за фотографии для Facebook - СМИ : УП: Економічна правда 13:03
- Железная дорога наняла SMM-ника для фейсбуке - фоточки делать по 2250 гривен за штучку : FaceNews 12:31
- "Укрзализныця" заплатит 740 тыс. грн за "раскрутку" страницы в Facebook : Антикор.com.ua 11:10