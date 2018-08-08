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Пропагандист Грэм Филлипс ворвался в посольство Грузии в Лондоне и устроил провокации (51)

Новое Время 2018.08.08 10:40
Грэм Филлипс устроил провокацию в грузинском посольстве Пропагандист Грэм Филлипс ворвался в здание посольства Грузии в Лондоне, где проходила выставка о российско-грузинской войне 2008 года. Как сообщает 1tv, Филлипс стал выкрикивать лозунги, направленные против Грузии и НАТО. За свои провокационные действия пропагандист был задержан британской полицией. В Министерстве иностранных дел Грузии заявили, что ожидают полной оценки инцидента.
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