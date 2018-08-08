Сбил насмерть и скрылся: пьяный депутат на "евробляхах" совершил наезд на велосипедиста (76)

УСБН Одесса 2018.08.08 14:16

08.08.2018 Во вторник, 7 августа, около 21:30 на 141 километре автодороги "Ровно- Городище-Староконстантинов" вблизи села Александрия водитель автомобиля Audi Q7 на иностранном регистрации сбил насмерть велосипедиста. Его автомобиль нашли в поле в трехстах метрах от места ДТП, сообщил телеканал "UA Ровно", передает Коррупция Инфо Как рассказала жена погибшего, 58-летний мужчина возвращался с работы,