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Фокус: Украина

В центре Москвы вывесили баннер с Сенцовым (34)

Без Табу 2018.08.08 13:16
В центре в Москве вывесили баннер "освободить Сенцова" На Крымском мосту в Москве вывесили плакат с требованием освободить политзаключенного режиссера Украины Олега Сенцова. Об этом в среду, 8 августа, сообщила российская журналистка Виктория Ивлева в своем Facebook. "И не надо думать, что в России нет свободных, неравнодушных и совестливых людей", - добавила журналистка. При этом она обратилась к пользователям соцсети с призывом "подписать
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