Одессит хотел взорвать полицейскую гранатой (видео) (48)

Подробности.ua 2018.08.08 13:09

по материалам: Подробности автор: Владимир Лысенков Фото: НПУ Фото: НПУ Фото: НПУ В Одессе бывший муж сотрудницы полиции пытался взорвать свою экс-супругу гранатой. Так, к правоохранителям обратилась их коллега из областного отдела полиции и сообщила, что в течение длительного времени бывший муж преследует ее, угрожая расправой ей, ее семье и детям. "Полицейские выяснили, что мужчина не просто достает "любимую", но и