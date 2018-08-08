Одессит хотел взорвать полицейскую гранатой (видео) (48)

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- В Одессе мужчина пытался взорвать гранатой экс-жену-полицейскую : Українські Новини 12:44
- Бывший муж следователя полиции хотел взорвать ее возле Одесского ж/д вокзала : Трасса Е95 12:43
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