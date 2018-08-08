В Харькове начали первую экспериментальную сборку корпуса БТР-4 (39)

Bigmir)net Новости 2018.08.08 14:38

Сварщики, слесари и инструментальщики должны собрать воедино более 1700 деталей, из них более 400 - бронированных. Также идет подготовка к сварке корпуса БТР-3 скриншот из видео На харьковском заводе имени Малышева (входит в концерн Укроборонпром) уже собирают первый экспериментальный корпус для современного украинского бронетранспортера БТР-4. Об этом сообщил президент Петр Порошенко на своей странице в Facebook, обнародовав соответствующее видео.