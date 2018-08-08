В Харькове начали первую экспериментальную сборку корпуса БТР-4 (39)

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- В Харькове начали первую экспериментальную сборку корпуса БТР-4 : Bigmir)net Новости 14:38
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- В Украине начали собирать первый экспериментальный корпус БТР-4 - Порошенко : QHA Крымские Новости 14:28
- В Украине стартовала сборка первого экспериментального корпуса БТР-4 (видео) : Политолог.net 14:23
- В Украине начали сборку первого экспериментального корпуса БТР-4 : УкропNews.com 14:16
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- В Украине начали сборку первого экспериментального корпуса БТР-4 (видео) : УНИАН 13:48
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- В Украине создают экспериментальный корпус БТР-4. Видео : Hronika.info 13:41
- "Укроборонпром" начал сборку первого экспериментального корпуса БТР-4. Видео : Гордон 13:35
- На Малышева началась сборка экспериментального корпуса БТР-4 : Диванная Сотня 13:33
- Более 400 бронированных деталей: к испытаниям готовят новый корпус БТР-4 : Укринформ 13:33
- В Украине начали собирать экспериментальный корпус БТР-4 - видео : Realist.online 13:31
- В Харькове началась сборка первого экспериментального корпуса БТР-4 : Електронні Вісті 13:30
- Порошенко заявил о начале сбора в Украине первого экспериментального корпуса БТР-4 : NewsMir.info 13:16
- Первый экспериментальный корпус БТР-4 уже собирают на заводе в Харькове, - Порошенко. ВИДЕО : УкропNews.com 13:15
- В Харькове началась сборка первого экспериментального корпуса БТР-4 : УкропNews.com 13:15
- Завод им. Малышева приступил к сборке эксприментального корпуса БТР-4 : Укрудпром 13:14
- В Украине успешно собирают экспериментальный бронетранспортер : Телеграф.com.ua 13:13
- Первый экспериментальный корпус БТР-4 уже собирают на заводе им.Малышева : Интерфакс-Україна 13:06
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- Порошенко рассказал о начале сбора экспериментального корпуса БТР-4 (ВИДЕО) : DsNews 13:03
- Порошенко сообщил хорошую новость по перевооружению ВСУ (видео) : Комментарии:Донбасс 13:02
- Порошенко заявил о начале сборки в Украине первого экспериментального корпуса БТР-4 : 112.ua 13:00
- В Харькове началась сборка первого экспериментального корпуса БТР-4 : Зеркало недели. Украина 12:46
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- В Харькове начали собирать экспериментальный БТР : Gazeta.ua 12:35
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