"Укрзализныця" назначила дополнительные поезда к Дню независимости (43)

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- Укрзализныця назначила 4 дополнительных поезда на 24 августа : Arena.press 17:11
- "Укрзализныця" назначила дополнительные поезда ко Дню Независимости : Аргументы и Факты Украина 17:08
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- Ко Дню независимости "Укрзализныця" запустила дополнительные поезда: направления и расписание : Телеканал новин "24" 17:00
- "Укрзализныця" назначила дополнительные поезда ко Дню Независимости : Електронні Вісті 17:00
- Ко Дню Независимости назначены четыре дополнительных поезда : КиевВласть.com.ua 16:49
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- В Украине запустят дополнительные поезда ко Дню независимости : Хвиля 16:36
- "Укрзалізниця" запустит дополнительные поезда на День независимости : Realist.online 16:30
- Назначены дополнительные поезда на День Независимости-2018 : Страна.ua 16:17
- "Укрзализныця" назначила дополнительные поезда ко Дню Независимости : Зеркало недели. Украина 16:16
- "Укрзализныця" назначила дополнительные поезда к Дню независимости : Вести.ua 16:15
- В Украине назначили четыре поезда ко Дню Независимости : Сегодня.ua 16:12
- "Укрзализныця" назначила дополнительные поезда по случаю Дня Независимости : NewsOne 16:09
- Укрзализныця назначила 4 дополнительных поезда на 24 августа : Фокус 16:04
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- "Укрзализныця" назначила 4 дополнительных поезда ко Дню Независимости : Версии.com 15:58
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- УЗ запускает дополнительные поезда ко Дню независимости Украины : Ирта-Fax 15:45
- Укрзализныця назначила 4 дополнительных поезда ко Дню Независимости : Телеграф.com.ua 15:43
- "Укрзализныця" запускает дополнительные поезда ко Дню независимости : Слово і Діло 15:42
- На праздничные дни "Укрзализныця" назначила дополнительные поезда : RUpor.info 15:41
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- "Укрзализныця" назначила дополнительные поезда ко Дню Независимости ╘ : Транспортный бизнес 14:46
- "Укрзализныця" назначила 4 дополнительных поезда ко Дню Независимости : Интерфакс-Україна 14:36
- Расписание дополнительных поездов по случаю Дня Независимости Украины : NovostiUA.net 14:12