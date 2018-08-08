"Укрзализныця" назначила дополнительные поезда к Дню независимости (43)

Вести.ua 2018.08.08 16:15

Государственная компания "Укрзализныця" назначила четыре дополнительных поезда на праздничные выходные ко Дню независимости Украины. Об этом сообщает сайт компании. Эти поезда будут курсировать из столицы в четыре города Украины: No177 Киев- Хмельницкий, No179 Киев-Днепр, No197/198 Киев-Ковель и No243/244 Киев-Львов. Также в "Укрзализныце" напомнили, что в летний сезон по стране дополнительно курсируют 23 поезда и увеличена периодичность курсирования