"Все катастрофически плохо". Сестра Сенцова поделилась плохими новостями о режиссере (51)

Главред 2018.08.08 16:35

8 августа 2018, 16:24 Незаконно осужденный в РФ украинец написал, что конец близок, отметила его родственница. Олег Сенцов почти не встает, сообщила его сестра Двоюродная сестра незаконно осужденного в России и голодающего украинского режиссера Олега Сенцова Наталья Каплан сообщила, что все катастрофически плохо, он почти не встает. Режиссер через адвоката передал письмо, говорится на странице Каплан в Facebook.