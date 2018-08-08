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Показали фото и видео маршрутки, которая загорелась на ходу

Показали фото и видео маршрутки, которая загорелась на ходу (49)

Gazeta.ua 2018.08.08 19:05
Фото: ГСЧС В Чернигове на ул. Первого Мая во время движения загорелся маршрутный автобус. Около 20 пассажиров находилось в салоне. Водитель оперативно остановил автобус и освободил салон от пассажиров, сообщает пресс-служба ГСЧС области. Спасатели в 11:31 локализовали, а в 11:46 окончательно ликвидировали пожар. Огонь уничтожил внутреннюю облицовку и электросеть автобуса. ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: На стоянке дотла сгорели автомобили
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