Показали фото и видео маршрутки, которая загорелась на ходу (49)

Gazeta.ua 2018.08.08 19:05

Фото: ГСЧС В Чернигове на ул. Первого Мая во время движения загорелся маршрутный автобус. Около 20 пассажиров находилось в салоне. Водитель оперативно остановил автобус и освободил салон от пассажиров, сообщает пресс-служба ГСЧС области. Спасатели в 11:31 локализовали, а в 11:46 окончательно ликвидировали пожар. Огонь уничтожил внутреннюю облицовку и электросеть автобуса. ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: На стоянке дотла сгорели автомобили