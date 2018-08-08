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Фокус: Украина

Порошенко сделал сыну подарок на невероятную сумму (61)

Gazeta.ua 2018.08.08 19:35
Алексей Порошенко получил 1,1 млн грн. Фото: "новостной" Президент Украины Петр Порошенко подарил старшему сыну и нардепу от БПП Алексею Порошенко 1,1 млн грн и часть прав на жилой дом в с. Козин Обуховского района Киевской области. Данные содержатся в сообщении об изменениях в имущественном состоянии Алексея Порошенко, размещенном в Едином государственном реестре деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного
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