Порошенко сделал сыну подарок на невероятную сумму (61)

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- Порошенко подарил сыну часть прав на дом в Козине и более миллиона гривень : Зеркало недели. Украина 20:14
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- Порошенко сделал сыну подарок на кругленькую сумму : Hronika.info 19:40
- Обзор прессы: Порошенко подарил сыну Алексею часть дома в Козине : Голос Правди 19:38
- Порошенко подарил сыну часть дома и миллион : Bigmir)net Новости 19:38
- Порошенко сделал сыну подарок на невероятную сумму : Gazeta.ua 19:35
- Порошенко подарил старшему сыну 1 миллион и часть дома : ForUm 19:34
- Порошенко подарил сыну часть имения в Козине и деньги : FaceNews 19:31
- Порошенко подарил сыну миллион и часть имения под Киевом : ТСН.ua 19:13
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- Порошенко подарил сыну 1,1 млн гривен и часть дома в Козине : Контракты.ua 19:07
- Порошенко сделал своему сыну подарок ценой в 10 миллионов гривень : Главред 19:05
- Президент переписал часть дома на сына : Дело.ua 19:02
- "Винницкий" президент сделал сыну подарок на 10 миллионов : 0432.ua Винница 19:00
- Порошенко задарил сына миллионами : Газета "Лица" 18:59
- Порошенко сделал сыну подарок на 10 миллионов : УНИАН 18:48
- Порошенко подарил сыну часть прав на дом в Козине и более миллиона гривень : Зеркало недели. Украина 18:46
- Порошенко сделал своему старшему сыну дорогостоящий подарок : МИР 18:43
- Порошенко сделал сыну подарок на 10 миллионов : Одесский Паблик 18:40
- Порошенко подарил сыну часть дома и миллион гривен : Sharij.net 18:38
- Порошенко подарил старшему сыну 1,1 млн грн и часть прав на дом в Козине на 9,5 млн грн : IPress.ua 18:36
- Президент подарил сыну часть прав на имение в Козине : Українські національні новини 18:33
- Порошенко сделал сыну подарок на 10 миллионов : УП: Економічна правда 18:33
- Президент подарил сыну часть прав на имение в Козине : ПрессОрг24 18:32
- Петр Порошенко подарил сыну-нардепу миллион с лишним гривен "налом" и часть дома : Fin.org.ua 18:31
- Порошенко подарил сыну часть своего дома и немало денег: декларация : Телеканал новин "24" 18:30
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- Щедрый папа: Порошенко сделал подарок сыну на 11 млн : Апостроф. Экономика 18:29
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- Порошенко подарил сыну 1,1 млн грн и часть прав на дом в Козине на 9,5 млн грн : ДонПресс 18:26
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- Порошенко подарил сыну часть дома под Киевом и больше миллиона гривен : Олигарх Медиа 18:17
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- Порошенко подарил сыну более миллиона гривень и часть имения под Киевом : NewsMir.info 18:09
- Порошенко подарил сыну часть прав на свой дом в Козине и 1,1 млн грн : Интерфакс-Україна 18:06
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