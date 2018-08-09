Из-за автокефалии для Украинской церкви священникам РПЦ закрыли путь на Афон (1)

Антикор.com.ua 2018.08.08 23:10

Из-за автокефалии для Украинской церкви священникам РПЦ закрыли путь на Афон Из-за конфликта между Русской православной церкви и Константинополем, возникшего вокруг вопроса о предоставлении Украинской церкви автокефалии, священникам РПЦ начали отказывать в получении греческих виз Так, настоятелю храма Сергия Радонежского в Москве Виктору Биксею, который хотел вместе с семьей посетить Афон, отказали в шенгенской визе с