Из-за автокефалии для Украинской церкви священникам РПЦ закрыли путь на Афон (1)

Антикор.com.ua 2018.08.08 23:10
Из-за автокефалии для Украинской церкви священникам РПЦ закрыли путь на Афон
Из-за конфликта между Русской православной церкви и Константинополем,
возникшего вокруг вопроса о предоставлении Украинской церкви автокефалии,
священникам РПЦ начали отказывать в получении греческих виз
Так, настоятелю храма Сергия Радонежского в Москве Виктору Биксею, который
хотел вместе с семьей посетить Афон, отказали в шенгенской визе с
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