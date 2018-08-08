Число жертв землетрясения в Индонезии достигло 350 человек (1)

ТВі 2018.08.08 23:51
Фото: prm.ua
Ожидается, что число жертв возрастет после разбора завалов
Число погибших в результате мощного землетрясения на острове Ломбок в
Индонезии возросло до 347 человек.
Об этом сообщает телеканал "Си-Эн-Эн Индонезия", передает "Интерфакс-
Украина".
Число погибших возросло более чем вдвое, ранее сообщалось о 142 погибших.
Местные власти уверены, что число жертв возрастет после того, как спасатели
разберут все завалы.
ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ, ИНДОНЕЗИЯ, ЖЕРТВА, ОСТРОВ, ЧЕЛОВЕК, БЕДСТВИЕ, США
, Украина