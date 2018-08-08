Число жертв землетрясения в Индонезии достигло 350 человек (1)

ТВі 2018.08.08 23:51

Фото: prm.ua Ожидается, что число жертв возрастет после разбора завалов Число погибших в результате мощного землетрясения на острове Ломбок в Индонезии возросло до 347 человек. Об этом сообщает телеканал "Си-Эн-Эн Индонезия", передает "Интерфакс- Украина". Число погибших возросло более чем вдвое, ранее сообщалось о 142 погибших. Местные власти уверены, что число жертв возрастет после того, как спасатели разберут все завалы.