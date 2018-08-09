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"Сильный ответ" на отравление Скрипалей: Лондон поприветствовал новые санкции США против РФ

"Сильный ответ" на отравление Скрипалей: Лондон поприветствовал новые санкции США против РФ (23)

УкропNews.com 2018.08.09 03:15
8 22 - . Великобритания поприветствовала решение США ввести санкции против России из- за отравления бывшего двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Об этом говорится в заявлении британского министерства иностранных дел, обнародованном вечером в среду, 8 августа передает DW.com. "Сильный международный ответ на использование химического оружия в Солсбери направляет однозначный сигнал России о том, что ее провокационное,
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2018.08.09 (23)

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