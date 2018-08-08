Мощное землетрясение в Индонезии: 381 погибший (1)

Зеркало недели. Украина 2018.08.08 17:16
В целом на островах разрушены 42 тысячи домов и 458 школ.
Данные властей о погибших рознятся, но армия насчитала больше всех ╘ AFP
Жертвами мощного землетрясения в Индонезии магнитудой 6,4 на островах
Ломбок, Бали и Западная Нуса-Тенгара стали уже 381 человек, около полутора
тысяч человек получили ранения различной степени тяжести и еще 156 тысяч
человек покинули свои дома, сообщили в Национальной армии страны.
ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ, ИНДОНЕЗИЯ, ЖЕРТВА, ОСТРОВ, ТОЛЧОК, ЧИСЛО, Япония