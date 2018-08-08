Мощное землетрясение в Индонезии: 381 погибший (1)

Зеркало недели. Украина 2018.08.08 17:16

В целом на островах разрушены 42 тысячи домов и 458 школ. Данные властей о погибших рознятся, но армия насчитала больше всех ╘ AFP Жертвами мощного землетрясения в Индонезии магнитудой 6,4 на островах Ломбок, Бали и Западная Нуса-Тенгара стали уже 381 человек, около полутора тысяч человек получили ранения различной степени тяжести и еще 156 тысяч человек покинули свои дома, сообщили в Национальной армии страны.