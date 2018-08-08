Соперница Свитолиной покинула корт на инвалидной коляске (1)

Сегодня.ua 2018.08.08 23:12

Сегодня, 23:09 Украинка ценой травмы соперницы пробилась в третий раунд турнира в Монреале Элина Свитолина. Фото AFP Украинская теннисистка Элина Свитолина вышла в третий раунд турнира WTA Premier 5 с призовым фондом 2 820 000 долларов Coupe Rogers, а ее соперница по второму раунду румынка Михаэла Бузарнеску покинула корт в инвалидной коляске. Украинка выиграла первую партию со счетом 6:3, вела с брейком во второй,