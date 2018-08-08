Соперница Свитолиной покинула корт на инвалидной коляске (1)

Сегодня.ua 2018.08.08 23:12
Сегодня, 23:09
Украинка ценой травмы соперницы пробилась в третий раунд турнира в Монреале
Элина Свитолина. Фото AFP
Украинская теннисистка Элина Свитолина вышла в третий раунд турнира WTA
Premier 5 с призовым фондом 2 820 000 долларов Coupe Rogers, а ее соперница
по второму раунду румынка Михаэла Бузарнеску покинула корт в инвалидной
коляске.
Украинка выиграла первую партию со счетом 6:3, вела с брейком во второй,
УКРАИНКА, СЕТ, РУМЫНКА, МОНРЕАЛЬ, ГЕЙМ, БИРМИНГЕМ, Цуренко
, Азаренко
, Гаррос
, Суарес
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