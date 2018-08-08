Официально: Куртуа перешел в Реал (1)

iSport.ua 2018.08.08 23:45
Мадридский клуб достиг договоренности с Челси.
33 мин назад
Тибо Куртуа /twitter.com/thibautcourtois
Мадридский Реал объявил о переходе голкипера Челси Тибо Куртуа.
Бельгийский вратарь подпишет соглашение с мадридцами сроком на шесть лет.
Завтра Куртуа пройдет в Мадриде медицинское обследование и будет
представлен в качестве игрока Реала.
В рамках сделки в аренду к Челси на год отправится полузащитник Реала Матео
Ковачич, сообщает официальный сайт "синих".
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