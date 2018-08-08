Официально: Куртуа перешел в Реал (1)

iSport.ua 2018.08.08 23:45

Мадридский клуб достиг договоренности с Челси. 33 мин назад Тибо Куртуа /twitter.com/thibautcourtois Мадридский Реал объявил о переходе голкипера Челси Тибо Куртуа. Бельгийский вратарь подпишет соглашение с мадридцами сроком на шесть лет. Завтра Куртуа пройдет в Мадриде медицинское обследование и будет представлен в качестве игрока Реала. В рамках сделки в аренду к Челси на год отправится полузащитник Реала Матео Ковачич, сообщает официальный сайт "синих".