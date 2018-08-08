Новости Украины
Рубрики

Фокус: Украина

Официально: Куртуа перешел в Реал

Официально: Куртуа перешел в Реал (1)

iSport.ua 2018.08.08 23:45
Мадридский клуб достиг договоренности с Челси. 33 мин назад Тибо Куртуа /twitter.com/thibautcourtois Мадридский Реал объявил о переходе голкипера Челси Тибо Куртуа. Бельгийский вратарь подпишет соглашение с мадридцами сроком на шесть лет. Завтра Куртуа пройдет в Мадриде медицинское обследование и будет представлен в качестве игрока Реала. В рамках сделки в аренду к Челси на год отправится полузащитник Реала Матео Ковачич, сообщает официальный сайт "синих".
РЕАЛ, ГОЛКИПЕР, ТРАНСФЕР, ВРАТАРЬ, БЕЛЬГИЕЦ, МАДРИД, Милинкович, Мадрид, Бельгия, Испания, Великобритания
2018.08.09 (1)

© Информационный центр "ЭЛВИСТИ", 2018
© InfoStream, 2018