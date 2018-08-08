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В Беларуси новые задержания журналистов по "делу" БелТА "

В Беларуси новые задержания журналистов по "делу" БелТА " (9)

IPress.ua 2018.08.08 13:06
Сейчас задержанные ждут допроса в Следственном комитете В Беларуси задержали трех журналистов и главного редактора портала о недвижимости Realt.by по делу о незаконном доступ к платной информации государственного агентства "БелТА". Фото: RFE/RL В среду утром, 8 августа, следователи пришли в редакцию Realt.by и забрали журналистов Игоря Облако, Марию Сарока, Елена Масловская и главного редактора Владислава Кулецкага в Следственный комитет.
ЖУРНАЛИСТ, ОБЫСК, БЕЛАРУСЬ, ПАВЛЮК, ПОРТАЛ, РЕДАКТОР, Золотов, Коровенков, Бобрика, Беларусь, Минск
2018.08.09 (9)

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