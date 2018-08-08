В Беларуси новые задержания журналистов по "делу" БелТА " (9)

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- В Беларуси отпустили задержанных журналистов : УкропNews.com 01:15
- В Беларуси отпустили задержанных журналистов : Arena.press 01:11
- В Беларуси отпустили задержанных журналистов : Bigmir)net Новости 01:08
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- В Беларуси отпустили задержанных журналистов : Зеркало недели. Украина 00:46
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