General Electric сегодня отправит первый локомотив в Украину (4)

Источник.info 2018.08.08 20:46

августа 08, 2018 8 августа первый локомотив TE33AC для "Укрзализныци" отправится с завода General Electric в Пенсильвании (США) в Украину. Об этом сообщил в Facebook и. о. главы "Укрзализныци" Евгений Кравцов. Сначала машину железнодорожным транспортом довезут до города Норфолк в Вирджинии, где загрузят на судно, после чего локомотив пересечет Атлантику, Средиземное и Черное моря и прибудет в порт Черноморск в Одесской области.