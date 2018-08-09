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Фокус: Украина

General Electric сегодня отправит первый локомотив в Украину (4)

Источник.info 2018.08.08 20:46
августа 08, 2018 8 августа первый локомотив TE33AC для "Укрзализныци" отправится с завода General Electric в Пенсильвании (США) в Украину. Об этом сообщил в Facebook и. о. главы "Укрзализныци" Евгений Кравцов. Сначала машину железнодорожным транспортом довезут до города Норфолк в Вирджинии, где загрузят на судно, после чего локомотив пересечет Атлантику, Средиземное и Черное моря и прибудет в порт Черноморск в Одесской области.
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2018.08.09 (4)

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