General Electric сегодня отправит первый локомотив в Украину (4)

Источник.info 2018.08.08 20:46
августа 08, 2018
8 августа первый локомотив TE33AC для "Укрзализныци" отправится с завода
General Electric в Пенсильвании (США) в Украину.
Об этом сообщил в Facebook и. о. главы "Укрзализныци" Евгений Кравцов.
Сначала машину железнодорожным транспортом довезут до города Норфолк в
Вирджинии, где загрузят на судно, после чего локомотив пересечет Атлантику,
Средиземное и Черное моря и прибудет в порт Черноморск в Одесской области.
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