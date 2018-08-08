Денисова: готова обсуждать любые условия обмена Олега Сенцова (10)

НикВести 2018.08.08 23:10

Украинский омбудсмен Людмила Денисова заявила о готовности обсуждать с российской стороной на любых условиях обмен Олега Сенцова. Украинский режиссер, осужденный в России по обвинению в терроризме, держит голодовку 87 дней и находится в тяжелом состоянии. Об этом Денисова написала на своей странице в Facebook. Украинский омбудсмен обратилась к уполномоченному по правам человека в России Татьяне Москальковой и председателю Совета по правам человека