Новости Украины
Рубрики

Фокус: Украина

Денисова: готова обсуждать любые условия обмена Олега Сенцова

Денисова: готова обсуждать любые условия обмена Олега Сенцова (10)

НикВести 2018.08.08 23:10
Украинский омбудсмен Людмила Денисова заявила о готовности обсуждать с российской стороной на любых условиях обмен Олега Сенцова. Украинский режиссер, осужденный в России по обвинению в терроризме, держит голодовку 87 дней и находится в тяжелом состоянии. Об этом Денисова написала на своей странице в Facebook. Украинский омбудсмен обратилась к уполномоченному по правам человека в России Татьяне Москальковой и председателю Совета по правам человека
ПОЛИТЗАКЛЮЧЕННЫЙ, ГОЛОДОВКА, РЕЖИССЕР, ОЛЕГ, ПУЛЬС, ГЕМОГЛОБИН, Сенцов, Динзе, Каплан, Москалькова, Денисов, Украина, Россия, Крым
2018.08.09 (10)

© Информационный центр "ЭЛВИСТИ", 2018
© InfoStream, 2018