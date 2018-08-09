В ресторане на Волыни второй раз за две недели массово отравились люди (20)

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- На свадьбе на Волыни отравились 15 человек : Українські національні новини 10:18
- На свадьбе на Волыни отравились 15 человек : ПрессОрг24 10:17
- В Черниговской области восемь человек отравились на поминках : NewsMir.info 10:15
- Со свадьбы - в больницу: в ресторане на Волыни повторилось массовое отравление : Весь Харьков 10:09
- В ресторане Волынской области очередное массовое отравление на свадьбе : ТВі 09:51
- На Волыни свадьба закончилась массовым отравлением : Аргументы и Факты Украина 09:08
- На Волыни празднование свадьбы закончилось массовым отравлением : Багнет 09:01
- В ресторане нардепа произошло второе ЧП за неделю : Gazeta.ua 08:35
- Со свадьбы - на больничную койку. В Волынской области отравились 15 человек : Страна.ua 08:32
- На Волыне на свадьбе отравились 15 человек : УРА-Информ 07:55
- В ресторане нардепа на Волыни снова произошло массовое отравление : Телеканал новин "24" 07:30
- На Волыни второй раз за месяц люди массово отравились в ресторане : Комсомольская Правда в Украине 07:16
- В Волынской области люди отравились на свадьбе : Укринформ 06:47
- В ресторане на Волыни второй раз за две недели массово отравились люди : Iнше ТВ 06:43
- В Волынской области на свадьбе отравились 15 человек : НикВести 04:10
- В ресторане на Волыни снова зафиксировано массовое отравление гостей на свадьбе : Факты 03:32
- На Волыни в ресторане нардепа произошло второе массовое отравление за неделю : ТСН.ua 02:43
- На Волыни празднование свадьбы закончилось массовым отравлением : Подробности.ua 02:09
- В Волынской области на свадьбе отравились 15 человек : РБК-Україна 01:11
- На Волыни застолье в ресторане закончилось острой кишечной инфекцией для 15 человек : Антикор.com.ua 00:10