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Фокус: Украина

В ресторане на Волыни второй раз за две недели массово отравились люди

В ресторане на Волыни второй раз за две недели массово отравились люди (20)

Iнше ТВ 2018.08.09 06:43
Гости еще одной свадьбы оказались на больничных койках после застолья в отельно-ресторанном комплексе Садиба на Джерелах в Киверцовском районе Волынской области. На этот раз в больницу обратились 15 пострадавших, сообщает в среду, 8 августа, пресс-служба Волынского областного лабораторного центра Министерства здравоохранения Украины. Отмечается, что в течение 7 августа в больницу обратились 15 человек с проявлениями острой кишечной инфекции.
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2018.08.09 (20)

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