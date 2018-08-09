В ресторане на Волыни второй раз за две недели массово отравились люди (20)

Iнше ТВ 2018.08.09 06:43

Гости еще одной свадьбы оказались на больничных койках после застолья в отельно-ресторанном комплексе Садиба на Джерелах в Киверцовском районе Волынской области. На этот раз в больницу обратились 15 пострадавших, сообщает в среду, 8 августа, пресс-служба Волынского областного лабораторного центра Министерства здравоохранения Украины. Отмечается, что в течение 7 августа в больницу обратились 15 человек с проявлениями острой кишечной инфекции.