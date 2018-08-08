Ночью по одной из улиц Киева проехал самолет (1)

Украинский Авиационный Портал 2018.08.08 19:31
В ночь на среду, 8 августа, в Киеве на Воздухофлотском проспекте был
замечен самолет "Авиалиний Антонова", предположительно Ан-24, который
перевозили по городу с помощью тягача.
Видео, снятое очевидцами, опубликовал у себя на странице в Facebook "Киев
Оперативный", передает ЦТС.
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Ранее ЦТС писал, как в США небольшой самолет экстренно приземлился на
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