Ночью по одной из улиц Киева проехал самолет (1)

Украинский Авиационный Портал 2018.08.08 19:31

В ночь на среду, 8 августа, в Киеве на Воздухофлотском проспекте был замечен самолет "Авиалиний Антонова", предположительно Ан-24, который перевозили по городу с помощью тягача. Видео, снятое очевидцами, опубликовал у себя на странице в Facebook "Киев Оперативный", передает ЦТС. Бронируйте билеты за 120 дней и экономьте 30% --->>> Ранее ЦТС писал, как в США небольшой самолет экстренно приземлился на